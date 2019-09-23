12 milyon gence iş fırsatı

Türkiye İş Kurumu'nun fiziki kariyer fuarları artık sanal fuar konsepti ile dijitalleşiyor. İlki Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirilen Sanal İstihdam Fuarı artık tüm Türkiye'yi kapsayacak. 12 milyon genç, 25-26 Eylül tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı Sanal İstihdam Fuarı üzerinden iş dünyası ile buluşacak. Gençler, nerede olursa olsun tek tıkla online olarak CV'lerini bırakabilecek, firmalar ile görüşebilecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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