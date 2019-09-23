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12 milyon gence iş fırsatı

İş Kurumu'nun fiziki kariyer ları artık sanal fuar konsepti ile dijitalleşiyor. İlki Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirilen Sanal İstihdam Fuarı artık tüm Türkiye'yi kapsayacak.

12 milyon gence iş fırsatı
Türkiye İş Kurumu'nun fiziki kariyer ları artık sanal fuar konsepti ile dijitalleşiyor. İlki Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirilen Sanal İstihdam Fuarı artık tüm 'yi kapsayacak. 12 milyon genç, 25-26 Eylül tarihinde Türkiye genelinde en çok işe yerleştirme yapan firmaların katılım sağlayacağı Sanal İstihdam Fuarı üzerinden iş dünyası ile buluşacak. Gençler, nerede olursa olsun tek tıkla online olarak CV'lerini bırakabilecek, firmalar ile görüşebilecek.


Hazal ATEŞ

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