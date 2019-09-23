Bugünkü
Takvim

küllerinden doğdu

, 1939’da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan ’i hayata döndürdü.

Corniche küllerinden doğdu
, 1939'da üretilip sahibine teslim edilmeden 2 kez kaza geçiren, tamirinden sonra gövdesi bombardımanda yerle bir olan 'i hayata döndürdü. Geleneksel üretim becerileri orijinal ve yeni imal edilen parçalarla bir araya geçen efsanevi model, dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenecek etkinlikler ve fuarlarda sergilenmek üzere Bentley'in miras filosuna katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriCorniche küllerinden doğdu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri