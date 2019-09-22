Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.09.2019 06:43
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 06:43

son durum: 23 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar?

son dakika... Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrası altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatı ne kadar? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatı...

Altın fiyatları son dakika... Yatırım aracı olarak ve düğün sezonlarında takı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükselişe geçen altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi günü gram altın 279,86 liradan alınırken, 279,90 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum: 23 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri