Altın fiyatları son dakika... Yatırım aracı olarak ve düğün sezonlarında takı olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altın, piyasalardaki gelişmeler nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yükselişe geçen altın yeni haftaya nasıl başladı? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

23 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Eylül Pazartesi günü gram altın 279,86 liradan alınırken, 279,90 liradan satılıyor.