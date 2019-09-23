Çiftçilere kira kolaylığı Çevre Bakanlığı, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için projeler geliştiriyor. Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 23 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Çevre Bakanlığı, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için projeler geliştiriyor. Bu kapsamda, Hazine arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için başlatılan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.



İHRACATÇI ÖNÜNÜ GÖRECEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GETAPP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltacağız."



TÜRK KOBİ'LER DÜNYAYA ÖRNEK

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Claudio Tomasi, Türkiye'nin çok başarılı ve hızlı büyüyor" diye konuştu.



AMERIKA'YA 100 MİLYARLIK ÇIKARMA

Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası oluşturuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 450'ye yakın üst düzey yönetici yatırımcının 25 Eylül'de katılacağı Türkiye Yatırım Konferansı'nda ilişkileri güçlendirmeye yönelik öneriler paylaşılacak.





Hazal ATEŞ , yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için projeler geliştiriyor. Bu kapsamda, Hazine arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için başlatılan uygulamayabaşvuruda bulundu. Gerekli şartları taşıyan497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Bakanlık tarafından 2023 yılına kadarHazine taşınmazı ilana çıkarılacak.ihracatçıve ithalatçılarınticaretişlemlerininortalama süresineilişkin tahminibilgiye GETAPPüzerindenulaşabileceğinibelirterek, şöylekonuştu: "SüreHesaplama veİzleme Programı(SHIP) ile deihracat ve ithalatsüreçlerine dairanalitik değerlendirmeleryaparak, işlemsürelerini kısaltacağız."Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim TemsilcisiTürkiye'nin KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'deki KOBİ'lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye'deki KOBİ'lerdiye konuştu.ile 100 milyardolarlık ticaretinyol haritasıoluşturuluyor.Hazine ve MaliyeBakanı BeratAlbayrak, TicaretBakanı RuhsarPekcan ve450'ye yakınüst düzey yöneticiyatırımcının25 Eylül'de katılacağıTürkiyeYatırım Konferansı'ndailişkilerigüçlendirmeyeyönelik önerilerpaylaşılacak. TÜM MANŞETLER