Çiftçilere kira kolaylığı

Çevre Bakanlığı, yerli üretim potansiyeli bulunan tarım ürünlerinin yetiştirilmesini teşvik etmek için projeler geliştiriyor. Bu kapsamda, Hazine arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden doğrudan kullanıcılarına kiralanması için başlatılan uygulamaya 180 bin çiftçi başvuruda bulundu. Gerekli şartları taşıyan 45 bin çiftçiye 497 milyon metrekare taşınmaz kiraya verildi. Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak.
İHRACATÇI ÖNÜNÜ GÖRECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GETAPP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltacağız."
TÜRK KOBİ'LER DÜNYAYA ÖRNEK
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Türkiye'nin KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'deki KOBİ'lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye'deki KOBİ'ler çok başarılı ve hızlı büyüyor" diye konuştu.
AMERIKA'YA 100 MİLYARLIK ÇIKARMA
Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası oluşturuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 450'ye yakın üst düzey yönetici yatırımcının 25 Eylül'de katılacağı Türkiye Yatırım Konferansı'nda ilişkileri güçlendirmeye yönelik öneriler paylaşılacak.
Hazal ATEŞ
İHRACATÇI ÖNÜNÜ GÖRECEK
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye GETAPP üzerinden ulaşabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltacağız."
TÜRK KOBİ'LER DÜNYAYA ÖRNEK
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Türkiye'nin KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, "Türkiye'deki KOBİ'lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye'deki KOBİ'ler çok başarılı ve hızlı büyüyor" diye konuştu.
AMERIKA'YA 100 MİLYARLIK ÇIKARMA
Amerika ile 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası oluşturuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 450'ye yakın üst düzey yönetici yatırımcının 25 Eylül'de katılacağı Türkiye Yatırım Konferansı'nda ilişkileri güçlendirmeye yönelik öneriler paylaşılacak.
Hazal ATEŞ
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