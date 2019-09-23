Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatları, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle ağırlıklı olarak yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, gram altın fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı günü gram altın 280,06 liradan alınırken, 280,12 liradan satılıyor.