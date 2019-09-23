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  • 24.09.2019 07:10
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 07:10

son dakika yükselişte! 24 Eylül gram, çeyrek, fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatı

nda dalgalı seyir devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyordu. Son dakika bilgisine göre, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, bugün , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Eylül ...

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın fiyatları, Avrupa'dan gelen zayıf verilerin bölgede ekonomik yavaşlamaya işaret ettiği endişeleriyle ağırlıklı olarak yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 457,00 lira, gram altın fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,29 yükselişle 280,60 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

24 Eylül Salı günü gram altın 280,06 liradan alınırken, 280,12 liradan satılıyor.

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