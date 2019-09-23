Dolar son dakika...Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL Cuma günü 5.74 seviyesinden kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde is dolar 5,70 seviyesinde dar bantta hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...
DÖVİZ KURLARI SON DURUM
DOLAR
Alış: 5,7180
Satış: 5,7250
EURO
Alış: 6,2883
Satış: 6,2937
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