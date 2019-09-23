Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.09.2019 07:22
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 07:22

son durum! Bugün ve oldu? 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Döviz kurlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftaya 5,70'in üzerinde başlayan , dar bantta seyrediyor. Piyasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları izleniyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika...Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL Cuma günü 5.74 seviyesinden kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde is dolar 5,70 seviyesinde dar bantta hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DÖVİZ KURLARI SON DURUM

DOLAR
Alış: 5,7180
Satış: 5,7250

EURO
Alış: 6,2883
Satış: 6,2937

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri