Dolar son dakika...Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL Cuma günü 5.74 seviyesinden kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde is dolar 5,70 seviyesinde dar bantta hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DÖVİZ KURLARI SON DURUM

DOLAR

Alış: 5,7180

Satış: 5,7250

EURO

Alış: 6,2883

Satış: 6,2937