Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürmesi kredi çekmeyi düşünen vatandaşları hareketlendirdi. Peki en sık hesaplanan konut kredileri hangileridir? Ayrıntılar haberimizde. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ