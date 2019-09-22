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  • 22.09.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:52

ücretleri tek tek açıklandı! Hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL veriyor?

Bankaların teklifleri teker teker belli olmaya başladı. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için u 900 liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 100-125 liraya varan ödeme yapıyor. Bu nedenle yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini merak ediyor. Peki, hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar...

Emekli promosyon ücretleri belli oldu!

Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar son zamanlarda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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