Milyonlarca çalışan emeklilik tarihlerini hesaplamayı merak ediyor. Emeklilik için gün sayan SSK, SGK ve Bağkur'lular ise internette araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı borçlanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları
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