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Milyonlarca çalışanın beklediği yolunda

Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu’nun yaptığı çalışma tamamlanırsa ’ten yasa çıkması beklenecek.

EYT Meclis yolunda
Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde taraflarla görüşülecek ve durum teknik olarak da çalışılacak.

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