Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 20 yıldan beri ilk kez hükümetin gündemine girdi; Sosyal Politikalar Kurulu çalışma başlattı. Bu çalışmalar çerçevesinde taraflarla görüşülecek ve durum teknik olarak da çalışılacak.
- Ekonomi
- 22.09.2019
- Gazete
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