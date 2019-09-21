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  • 21.09.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 11:07

'de yeni gelişme! nda neler var? ? 21 Eylül ?

yasası çıkacak mı? olarak bilinen EYT ile ilgili son dakikia gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların durumu için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Vedat Bilgin'e sunulan nun detayları belli oldu. Peki, ? ? ? İşte 21 Eylül EYT'de son durum...

EYT yasası çıktı mı? Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen EYT'liler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor? Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT'lilerin durumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e sunulan EYT raprunun detayları merak ediliyordu. Yazımızda EYT raporunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki, EYT raporunda neler var? EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası çıktı mı? İşte 21 Eylül EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKTI MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

EYT RAPORUNDA NELER VAR?

Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacaklarının sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edildi.

Raporda, şöyle denildi:

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