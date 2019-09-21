Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerini, düşüncelerini dinlemesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirirken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı.
- Ekonomi
- 21.09.2019
- Gazete
EYT ile ilgili raporun detayları ortaya çıktı! EYT yasası çıktı mı, kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler
Başkan Erdoğan, EYT’lilerin dinlenmesi için talimat verdi, çalışma başladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirirken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporunun ise ayrıntıları ortaya çıktı. Peki raporda neler yer alıyor? EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak? EYT ile ilgili detaylar ve gelişmeler haberimizde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) taleplerini, düşüncelerini dinlemesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirirken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı.
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