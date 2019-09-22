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  • 22.09.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 19:30

BİM 20 ilde personel alımı yapacak! BİM personel ilanları yayımlandı! Başvuru nasıl yapılır?

üzerinden yayımlanan ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için başvuru hakkında detaylar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi BİM personel alımı ilanları hakkında detayları araştırıyor. İşte BİM işçi alımı ilanı hakkında merak edilenler...

BİM 20 ilde personel alımı yapacak!

BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesinde 20 ilde alım yapılacak ilanlar yayımlandı. İşte ilanlara dair bilgiler...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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