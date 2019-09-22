BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesinde 20 ilde alım yapılacak ilanlar yayımlandı. İşte ilanlara dair bilgiler...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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