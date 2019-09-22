Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta sert dalgalı seyir izleyen dolar/TL, haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Dolar/TL'de Fed'in beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan düşürmesi ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini vermesinin ardından dolar yükselişe geçmişti. Peki, 22 Eylül'de euro ve dolar ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 artışla 277,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,87 kazanımla 1.845,00 lira oldu. Geçen hafta 447,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 451,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,84 değer kazanarak 5,7310 liraya, avro da yüzde 0,46 artarak 6,3180 liraya yükseldi.