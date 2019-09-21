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İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda yasa kimi koruyor?

Ülkemizde işçi ile işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan birisini de çalışanların istemedikleri birimlere gönderilmesi ya da işyeri şartlarında yapılan değişiklikler oluşturuyor. Peki bu durumda yasalar ne diyor? İşçi istemezse işyerinde çalışma şartlarında yapılan değişiklikler nasıl uygulanıyor? İşte işçi haklarıyla ilgili detaylar...




Ülkemizde işçi ile işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan birisini de çalışanların istemedikleri birimlere gönderilmesi ya da işyeri şartlarında yapılan değişiklikler oluşturuyor. 'Çalışma şartlarında esaslı değişiklik' kavramı, mevzuatımıza ilk kez 4857 sayılı İş Kanunu ile girdi. Böylece işçisini ihbar tazminatı vermeden çıkartmak isteyen kötü niyetli işverenlerin de önüne geçildi.

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