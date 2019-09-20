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  • 20.09.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 00:46

Evlenecek çiftlere çeyiz ve konuk destek müjdesi! alma şartları nelerdir? Destek ne kadar?

Dünya evine girmeye hazırlanan gençlere devlet tarafından destekler sunuluyor. Bu nedenle hazırlığı yapan gençler çeyiz hesabı desteği hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle kredi faizlerinde bankalar tarafından yapılan indirimlerin ardından ev alma hayalleri kuran yüz binlerce vatandaşın araştırmaları devam ederken devlet evlenmek isteyenlere desteklerini arttırıyor. Peki, alma şartları nelerdir? Çeyiz desteği ne kadar oldu? İşte çeyiz desteğine dair detaylar...

Evlenen çiftlere büyük destek veriliyor!

Son zamanlarda bankalardan ardı ardına yapılan kredi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürürken devlet evlenecek çiftlere çeyiz desteği vermeye devam ediyor. Konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte uygun konut kredilerine taleplerde artış yaşandı. 2019'da konut desteğinde katkı 24 bin 476 liraya çıkarıldı. Aynı zamanda çeyiz desteği ise 9 bin lira oldu. Peki, çeyiz desteği alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

ÇEYİZ DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.
18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.
18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.
Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak.
Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor.
Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.

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