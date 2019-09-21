Dolarda son dakika hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bir önceki hafta 5,65'li seviyelere inen dolar/TL'de Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası düşüşü yavaşlatan ya da tersine çeviren gelişmeler yaşandı. Dolar haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 21 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,7427

Satış: 5,7461

EURO

Alış: 6,3213

Satış: 6,3441