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  • 21.09.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 09:24

da son dakika hareketlilik! 21 Eylül euro ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Geçtiğimiz hafta sert dalgalı seyir izleyen , haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Dolar/TL'de Fed'in beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan düşürmesi ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini vermesinin ardından dolar yükselişe geçmişti. Peki, 21 Eylül'de euro ve oldu?

Dolarda son dakika hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bir önceki hafta 5,65'li seviyelere inen dolar/TL'de Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası düşüşü yavaşlatan ya da tersine çeviren gelişmeler yaşandı. Dolar haftayı 5.70'in üzerinde tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 21 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR
Alış: 5,7427
Satış: 5,7461

EURO
Alış: 6,3213
Satış: 6,3441

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