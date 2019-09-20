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  • 20.09.2019 22:53
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 22:53

6 bankadan faiz indirim kararı! İndirimleri duyan bankaya koştu! Ziraat, TEB, Halkbank, Vakıfbank faiz oranı

Konut ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş ndaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Kredi çekme düşüncesi olanlara bankalardan müjdeler ardı ardına gelirken konut kredilerine taleplerde giderek artış yaşanıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar peş peşe faiz indirimine gittiklerini açıklamıştı. Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda faiz oranlarında indirim yapıldı. İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum...

En uygun krediyi hangi banka veriyor?

Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz oranlarında indirim açıklaması kredi çekme düşüncesi olan vatandaşları sevindiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Uzmanlar konut kredisi taleplerinde artış yaşanacağını belirtiyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte banka banka kredi faiz oranları...

TEB'DEN AÇIKLAMA

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü.

İşte diğer bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları…

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HaberlerEkonomi Haberleri6 bankadan faiz indirim kararı! İndirimleri duyan bankaya koştu! Ziraat, TEB, Halkbank, Vakıfbank faiz oranı
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