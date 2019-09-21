50 bin öğrenciye teknoloji dersi

"Yoğun ilgiyle karşılaştığımızUluslararası LiderAraştırmacılar Programı'naönümüzdeki dönemde dedevam edeceğiz" dedi.(TÜBA)işbirliğiyle gerçekleştirilen'Yurtdışındaki Türk Bilimİnsanları 4. Kurultayı'nınaçılışında konuşan Varank,"Kuracağımız, 50bin özel yetenekli öğrencimizeteknoloji eğitimleri vereceğiz.Merak eden, üreten ve icatçıkaran bir nesil yetiştirmeyiarzuluyoruz. Bilimin veteknolojinin farkında olsunlaristiyoruz" dedi.ihtiyacı olan öğrencilerinmesleki gelişimsüreçlerini güçlendirmek,mezuniyet sonrasıistihdam imkanlarınıartırmak amacıyla yapılançalışmaların meyvelerinivermeye başladığınıbelirterek, "2018-2019eğitim öğretim yılı özeleğitim meslek okullarımezunlarımızdan" dedi.Bakan Selçuk, 149özel eğitim meslekokulunda halenaçıkladı.