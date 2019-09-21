50 bin öğrenciye teknoloji dersi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nın açılışında konuşan Varank, "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz. Merak eden, üreten ve icat çıkaran bir nesil yetiştirmeyi arzuluyoruz. Bilimin ve teknolojinin farkında olsunlar istiyoruz" dedi.
ÖZEL EĞİTİM ALANLARA İŞ FIRSATI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi" dedi. Bakan Selçuk, 149 özel eğitim meslek okulunda halen 12 bin 664 öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.
ÖZEL EĞİTİM ALANLARA İŞ FIRSATI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkanlarını artırmak amacıyla yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi" dedi. Bakan Selçuk, 149 özel eğitim meslek okulunda halen 12 bin 664 öğrencinin eğitim aldığını açıkladı.
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