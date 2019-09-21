100 milyon $’lık düğün

Zengin Hintliler'in düğün mekanları arasında yer alan Türkiye, 2020 yılına iddialı giriyor. Bu yıl sonuna kadar sayısı 15'i bulacak olan Hint düğünlerine ev sahipliği yapan Türkiye, 2020'de evlenecek bekar Hintli erkeklerin önceliği haline gelmeye başladı. Gelecek yıl 25 Hint düğünü için ön anlaşmayı yapan turizmciler, milyon dolarları bulan düğünlerin hazırlıkları için şimdiden düğmeye bastı. Ağırlıklı olarak İstanbul, Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı tercih eden Hintliler, yüzlerce misafirleri ile 3 gece 3 gün düğün yapacak. Varlıklı Hintli aileler için Türkiye'de düğün yapmanın bir prestij haline gelmeye başladığını belirten Dorak Holding Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, "2020 için 25 düğün rezervasyonu yapıldı. Bu sayı 30'u bulabilir. 25 düğün için Hintliler 100 milyon dolardan fazla para bırakacak" dedi. Körükçü, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en pahalı Hint düğünü 8 milyon dolardı, biz organize etmiştik" diye konuştu.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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