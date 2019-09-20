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  • 20.09.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 19:47

Son dakika: Merkez nda değişikliğe gitti

Son dakika haberine göre, : Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm artırılmasına karar verildi.

Merkez Bankası, döviz mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı. Kararla piyasadan 2.1 milyar dolar çekilecek.

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