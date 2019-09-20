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  • 20.09.2019 20:32
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 20:36

Başvuru yapana destek veriliyor! 2022, 65 yaş, engelli, başvuru şartları nelerdir?

Hükümetten vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara her ay karşılıksız olarak belirli bir miktarda ödeme yapılıyor. Ancak pek çok kişi bu destekler hakkında detayları bilmiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek için evde bakım aylığı ödeniyor. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre vatandaşlara devlet tarafından 2022, 65 yaş, yaşlılık, engelli ve ödeniyor. Peki, 2022, 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

Başvuru yapana destek veriliyor!

Devlet tarafından yardıma muhtaç durumda olan yaşlı ve engellilere aylık ödeme yapılıyor. Aynı zamanda evde bakım için gerekli maddi destekler sunuluyor. Engelli vatandaşlar için bakım olanağı sağlanırken bakım için geçici personel de eve gönderilebiliyor. Bu kapsamda vatandaşlara devlet tarafından 2022, 65 yaş, yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşı ödemeleri sağlanıyor. Peki, 2022, 65 yaş, engelli, evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartlarına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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