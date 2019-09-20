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  • 20.09.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 18:40

Bankalar teklifi sundu! açıklandı! En yüksek hangi banka promosyon veriyor?

Bankaların milyonlarca emekliye sunduğu , emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Aynı zamanda bankaların emeklilere sunduğu avantajlardan da faydalanabiliyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri açıklandı. Peki, en yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte teklifler...

Bankalar teklifi sundu! Emekli promosyon zammı açıklandı

Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını bankalardan alıyor. Emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon tekliflerini büyük bir merakla bekliyor. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri...

BANKALAR PROMOSYON TEKLİFLERİNİ SUNDU

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyon veriyor.

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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