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lerdeki düşüş,TL kredileri zirveye taşıdı! 5 milyar lira çektik

lerdeki düşüş, TL kredileri zirveye taşıdı. ’deki faiz indiriminin ardından 2 günde 5 milyar liralık artış yaşandı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.

5 milyar lira çektik
Ekonomide başarıyla yürütülen dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde yakalanan performans ve Merkez Bankası'nın 1.5 ayda gerçekleştirdiği 7.5 puanlık indirimi, kredi piyasasını canlandırdı.

44 MİLYAR ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 16 Eylül itibarıyla 1 trilyon 527 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. 'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 25 Temmuz'dan bu yana TL kredi hacminde 21 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankası'nın 'deki faiz indiriminin ardından, TL krediler 2 işlem gününde 5 milyar lira arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.


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