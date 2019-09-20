Ekonomide başarıyla yürütülen dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde yakalanan performans ve Merkez Bankası'nın 1.5 ayda gerçekleştirdiği 7.5 puanlık faiz indirimi, kredi piyasasını canlandırdı.
44 MİLYAR ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 16 Eylül itibarıyla 1 trilyon 527 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 25 Temmuz'dan bu yana TL kredi hacminde 21 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankası'nın 12 Eylül'deki faiz indiriminin ardından, TL krediler 2 işlem gününde 5 milyar lira arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.
44 MİLYAR ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 16 Eylül itibarıyla 1 trilyon 527 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 25 Temmuz'dan bu yana TL kredi hacminde 21 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankası'nın 12 Eylül'deki faiz indiriminin ardından, TL krediler 2 işlem gününde 5 milyar lira arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.
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