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  • 20.09.2019 02:15
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 02:15

20 Eylül yatan iller nasıl sorgulanır? ne zaman ödenecek?

20 Eylül yatan iller hangileri? Her ay belirli tarihlerde ödenen nın bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı merak konusu oldu. Bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş bu nedenle maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. Evde bakım maaşı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor.

20 Eylül'de evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılmaya devam ediyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan yüz binlerce vatandaş 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

20 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

20 Eylül tarihine kadar Çanakkale, Antalya, Tokat, Edirne, Hatay, Kırıkkale, Kırklareli, Adıyaman, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Karabük, Giresun, Bolu, Osmaniye, Aksaray'dan maaşların yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.

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