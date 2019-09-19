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  • 19.09.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 21:56

Faiz indirimleri art arda geldi! Duyan bankaya koştu! İşte Ziraat, TEB, Akbank, Halkbank

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesiyle birlikte tüketicilerin kredi taleplerinde artış yaşandı. Bankalardan konut ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara ardı ardına faiz indirimiyle ilgili müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Peki, Ziraat, TEB, Akbank, Halkbank nda son durum nedir? İşte bankaların güncel faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında son durum nedir?

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere müjdeler üst üste geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıkladı. Son olarak Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda ardı ardına müjdeler verilmişti. İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

TEB'DEN AÇIKLAMA

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü.

İşte diğer bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları…

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