Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar arama motorlarında kredi faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere müjdeler üst üste geliyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıkladı. Son olarak Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB ve Ziraat Bankası'nda ardı ardına müjdeler verilmişti. İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

TEB'DEN AÇIKLAMA

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü.

İşte diğer bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları…