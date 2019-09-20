EYT yasası çıkıyor mu? Prim gününü doldurmasına rağmen yaş şartına takılan vatandaşlar yani EYT'liler, emekli olabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. EYT yasası ile ilgili son gelişmeleri yakından takip eden EYT'liler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği öğrenildi. Peki, EYT yasası çıkıyor mu? EYT'de son durum nedir? İşte 20 Eylül EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT YASASI ÇIKIYOR MU?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

"EYT'LİLERİN DÜŞÜNCELERİNİ ALACAK"

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lilerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."