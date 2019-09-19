Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle en güvenilir liman olarak bilinen altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası jeopolitik gerilimlerin devam etmesiyle 1.500 doların üzerinde seyretti. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,25 yükselişle 275,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

20 Eylül Cuma günü gram altın 275,60 liradan alınırken, 275,64 liradan satılıyor.