Kredi faiz oranlarında son durum kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar tarafından arama motorlarında merakla araştırılıyor. Son olarak Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank ve Halkbank vatandaşlara kredi faizleriyle ilgili müjdeyi verdi. Bu nedenle kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, konut, taşıt ve ihtiyaç banka faizleri ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

TEB'DEN AÇIKLAMA

Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü.

İşte diğer bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları…