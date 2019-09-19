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’nin ekonomi kanalı 1 yaşında

'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı 1. yaşını kutladı. 'nun en genç kanalı olan APara'nın töreninde A Spor'un da 5. yaş pastası kesildi. Her iki kanalın pastasını Genel Müdür , APara ve birlikte kesti.

Türkiye’nin ekonomi kanalı 1 yaşında
Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı 1. yaşını kutladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç kanalı olan APara'nın töreninde 'un da 5. yaş pastası kesildi. Her iki kanalın pastasını Genel Müdür , APara ve ASpor birlikte kesti. Törene Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katılarak yöneticileri ve çalışanları kutladı.

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