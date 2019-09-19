Türkiye’nin ekonomi kanalı 1 yaşında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı APara 1. yaşını kutladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun en genç kanalı olan APara'nın yaş günü töreninde ASpor'un da 5. yaş pastası kesildi. Her iki kanalın pastasını Genel Müdür Abdulhalik Çimen, APara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve ASpor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz birlikte kesti. Törene Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katılarak yöneticileri ve çalışanları kutladı.
- Ekonomi
- 19.09.2019
- Gazete
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