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  • 18.09.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:45

? ? İşte erken olmanın şartları

lik gün sayan milyonlarca vatandaş emeklilik hakkında merak edilen detayları arama motorlarında araştırıyor. Yakın zamanda emekli olacak olan pek çok vatandaş "?" sorusuna yanıt ararken aynı zamanda erken emeklilik şartları hakkında da bilgi edinmek istiyor. Peki, ? İşte emekli yaşı ve işlemine dair merak edilenler....

Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Prim gününü doldurmayı bekleyen pek çok kişi emeklilik hakkında çeşitli detayları sorgulatılıyor. Özellikle emeklilik yaşı hesaplama merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. SSK SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik. Aynı zamanda "Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?" sorusuyla ilgili detayları da haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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HaberlerEkonomi HaberleriEmeklilik yaşı nasıl hesaplanır? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte erken emekli olmanın şartları
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