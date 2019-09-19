Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla bakım aylığı ödemesi yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım aylığının bugün hangi illere yatırıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, e devlet giriş ile evde bakı maaşı sorgulama nasıl yapılır? 19 Eylül evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte konu ile ilgili detaylar...

19 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)