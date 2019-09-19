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  • 20.09.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:32

çıktı mı, kimleri kapsayacak? sunuldu! haberi geldi!

raporu sunuldu! haberi geldi! , kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı 'ın talimatı ile EYT görüşmeleri hız kazanmıştı. Öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan , Cumhurbaşkanı Danışmanı 'e sunuldu. Rapora göre; EYT'lilerin sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. İşte binlerce kişinin merak ettiği EYT raporu... Emekli olacağı yaştan 5 yıl 8 yıl 13, 15 yıl daha geç emekli olmak başlı başına mağdur olmaktır. 08/09/1999 tarihinde yapılan değişikliklerin geçmişe dönük olarak uygulaması vatandaşların vicdanında yara açmıştır. Yasayı çıkartan dönemin koalisyon hükümeti barajın altında kalmıştır.

Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor sunuldu

EYT raporu sunuldu! EYT'ye takılanlar ile SGK arasında orta yolun bulunması için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile hız kazanan görüşmelerde bir öneri geliştirildi. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla söz ettikleri Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında kadınlar 58 yaşında ve erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gün sayısı ise 7000'e kadar çıkarıldı. İşte kamuoyunda merakla beklenen EYT konusunda çok konuşulacak o rapor ve tüm detaylar haberimizde

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