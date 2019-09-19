EYT raporu sunuldu! EYT'ye takılanlar ile SGK arasında orta yolun bulunması için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile hız kazanan görüşmelerde bir öneri geliştirildi. Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla söz ettikleri Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında kadınlar 58 yaşında ve erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik imkanı sağlanıyor. Prim gün sayısı ise 7000'e kadar çıkarıldı. İşte kamuoyunda merakla beklenen EYT konusunda çok konuşulacak o rapor ve tüm detaylar haberimizde