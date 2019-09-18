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  • 19.09.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 07:19

ne oldu? 19 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Fed faiz kararı sonrası döviz kurlarında anlamlı bir hareket yaşanmazken, altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcılar güncel altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte ...

Altın fiyatları son dakika... Piyasaların gözü Fed faiz kararındaydı. Dün sabah saatlerinde karar öncesi hafif gerileyen altın fiyatları, kararın açıklanmasının ardından aşağı yönlü seyir izleyeme başladı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın iki petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası, döviz kurlarında yaşanan yükseliş altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden olmuştu. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

19 Eylül Perşembe günü gram altın 272,37 liradan alınırken, 272,42 liradan satılıyor.

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