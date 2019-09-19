Ekonomik bağımsızlığı güçlendirecek plan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüksek katma değerli üretime dönerek ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek isteyen Sanayi Bakanlığı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 5 ana bileşen altındaki 23 alt politika ile Türkiye'yi üst lige taşıyacak. Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti:
Son 10 yılda ortalama yüzde 16.5 olan milli gelirde imalat sanayisinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz.
Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara yükseltmek istiyoruz.
İmalat sanayisi ihracatında ortayüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz.
BETÜL USTA
Son 10 yılda ortalama yüzde 16.5 olan milli gelirde imalat sanayisinin payını, 2023'te yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz.
Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara yükseltmek istiyoruz.
İmalat sanayisi ihracatında ortayüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz.
BETÜL USTA
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