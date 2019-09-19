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  • 20.09.2019 06:53
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 06:59

bugün ne oldu? 20 Eylül ve ? Güncel alış satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Suudi Arabistan'daki iki petrol ofisine yapılan saldırı sonrası bu hafta en yüksek 5.7425'i test eden dolar/TL, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin neredeyse tamamının ortadan kalkması sonrası 5.6605'e kadar geriledi. Dolar dün gün içerisinde 5.71'e kadar yükseldi. Peki, bugün ve oldu? İşte 20 Eylül güncel ...

Dolar son dakika... Dolar/TL petrol piyasasındaki sert satış baskısı ile bu hafta en yüksek 5.7425'i test ettikten sonra petrolün saldırı öncesi seviyelere dönmesiyle 18 Eylül'de Fed kararı öncesi 5.6605'e kadar gerilemişti. Dolar/TL dünkü işlem günü içerisinde 5.7165'e kadar yükseldikten sonra saat kapanışta 5.6935/5.6960 seviyesindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Eylül döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR
Alış: 5,7175
Satış: 5,7220

EURO
Alış: 6,3223
Satış: 6,3281

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