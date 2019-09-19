Dolar son dakika... Dolar/TL petrol piyasasındaki sert satış baskısı ile bu hafta en yüksek 5.7425'i test ettikten sonra petrolün saldırı öncesi seviyelere dönmesiyle 18 Eylül'de Fed kararı öncesi 5.6605'e kadar gerilemişti. Dolar/TL dünkü işlem günü içerisinde 5.7165'e kadar yükseldikten sonra saat kapanışta 5.6935/5.6960 seviyesindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Eylül döviz kurları alış satış fiyatı...
DOLAR
Alış: 5,7175
Satış: 5,7220
EURO
Alış: 6,3223
Satış: 6,3281
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