Dolar son dakika... Dolar/TL petrol piyasasındaki sert satış baskısı ile bu hafta en yüksek 5.7425'i test ettikten sonra petrolün saldırı öncesi seviyelere dönmesiyle 18 Eylül'de Fed kararı öncesi 5.6605'e kadar gerilemişti. Dolar/TL dünkü işlem günü içerisinde 5.7165'e kadar yükseldikten sonra saat kapanışta 5.6935/5.6960 seviyesindeydi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 20 Eylül döviz kurları alış satış fiyatı...

DOLAR

Alış: 5,7175

Satış: 5,7220

EURO

Alış: 6,3223

Satış: 6,3281