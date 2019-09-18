Toplu Konut İdaresi her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. Son olarak kurum tarafından 50 bin konut projesi kuraları çekilmiş ve listelerde yer alan isimler belirlenmişti. TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. 2019 Eylül ucuz konut ilanlar yayınlandı. TOKİ bu evleri 10 bin peşinatla 360 TL taksitle satabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak. İşte TOKİ 2019 Eylül ayı ucuz ev ilanları...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

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