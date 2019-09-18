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  • 18.09.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 19:50

'den ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! yayımlandı! En az 360 TL...

Konut sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş tarafından sunulacak olan uygun kampanyaları yakından takip ediyor. 50 bin konut projesinde ismi listede yer almayanlara müjde yine TOKİ'den geldi. Satışa çıkacak olan konutlar en az 10 bin TL peşinatla sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileleri aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Eylül ilanları ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat!

Toplu Konut İdaresi her yıl on binlerce vatandaşı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyor. Son olarak kurum tarafından 50 bin konut projesi kuraları çekilmiş ve listelerde yer alan isimler belirlenmişti. TOKİ'nin dar gelirliler için ucuz konut kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. 2019 Eylül ucuz konut ilanlar yayınlandı. TOKİ bu evleri 10 bin peşinatla 360 TL taksitle satabilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli konut satışı yapılacak. İşte TOKİ 2019 Eylül ayı ucuz ev ilanları...

TOKİ EYLÜL AYI UCUZ EV İLANLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye geneli satış listesi için beklenen listeyi açıkladı. Yayımlanan yeni listeyle birlikte TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı sundu.

İlanları incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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