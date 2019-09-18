İki gün süren toplantının ardından FED faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti. FED'in aldığı kararın ardından piyasalardaki son durum araştırılıyor. Peki, şu saatlerde dolardaki son durum nedir? Dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Eylül dolar alış-satış fiyatı...

18 EYLÜL DOLARDA SON DURUM

Dolar saat 23.30'dan itibaren şu seviyelerde işlem görülüyor;

DOLAR

Alış: 5,6708

Satış: 5,6774