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  • 18.09.2019 18:53
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 18:53

konut alacaklara müjdeyi verdi! TEB konut kredisi faizi ne kadar oldu? İşte TEB faiz oranları

Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlara müjdeli haberler peş peşe geliyor. Ardı ardından bankalardan gelen indirim açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. (), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını düşürdü. Peki, TEB konut kredisi faizi ne kadar oldu? İşte TEB faiz oranları...

TEB konut kredisi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalardan faiz indirim kararları art arda geliyor. TEB tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını düşürdü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte cevabı...

TEB KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,15 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.

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