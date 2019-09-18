Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalardan faiz indirim kararları art arda geliyor. TEB tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını düşürdü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte cevabı...

TEB KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,15 faiz oranında konut kredisi sağlıyor.