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Ev yoksa kredi yok

Maketten ev alanlara iyi haber. Evi süresinde teslim edilmeyen tüketici, müteahhit ile anlaşmalı dan çektiği krediyi dondurmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Ev yoksa kredi yok
Aydın'da 14 ay içinde tamamlanma taahhüdü verilen konutu kendisine süresinde teslim edilmeyen ve müteahhit ile anlaşması bulunan dan çektiği kredinin ödemelerinin durdurulması için dava açan Merve Cengiz Demir adlı tüketicinin talebi haklı bulundu. Avukat Seda Ayaz Aksoy, müvekkili Demir'in bankadan çektiği kredinin müteahhidin yönlendirmesiyle belli bir bankadan çekilen 'bağlı kredi' olduğunu ifade ederek, davayı açarken kredi ödemelerinin ivedilikle durdurulmasını talep ettiklerini söyledi. Aynı sıkıntıyı yaşayan çok sayıda mağdurun bulunduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu: "Bu tür sözleşmeler ve 'bağlı kredi'ye ilişkin davalar henüz çok yeni. İçtihat oluşmamış durumda. Dolayısıyla istinafın verdiği karar, emsal olabilecek bir karar. Müvekkilim başka bir konutta kiracı idi. İcra takibi gibi bir tehlike ile de karşı karşıyalar tüketiciler. Dolayısıyla ödemelerin durdurulması tüketiciyi mutlu edecek.

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