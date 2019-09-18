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  • 19.09.2019 07:00
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 07:00

da Fed faiz kararı sonrası son durum! Bugün ve ? 19 Eylül döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrası petrol fiyatlarındaki sert yükselişin neredeyse tamamının ortadan kalkması sonrası dolar aşağı yönlü hareket etmişti. Dün açıklanan Fed faiz kararı sonrası dolarda son durum ne oldu? Bugün ve ? İşte 19 Eylül döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... Fed faiz kararı dün açıklandı. Fed, faizlerin 25 puan indirilmesine karar verdi. Fed kararı sonrası dolarda son durum merak ediliyor. Ancak, dolar/TL anlamlı bir hareket yaşamadı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından petro fiyatlarındaki yükselişin ortadan kalkması sonrası dolar yönünü aşağı çevirdi. Dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Eylül güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6796
Satış: 5,6852

EURO
Alış: 6,2742
Satış: 6,2811

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