Dolar son dakika... Fed faiz kararı dün açıklandı. Fed, faizlerin 25 puan indirilmesine karar verdi. Fed kararı sonrası dolarda son durum merak ediliyor. Ancak, dolar/TL anlamlı bir hareket yaşamadı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından petro fiyatlarındaki yükselişin ortadan kalkması sonrası dolar yönünü aşağı çevirdi. Dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 19 Eylül güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6796

Satış: 5,6852

EURO

Alış: 6,2742

Satış: 6,2811