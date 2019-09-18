Boydak’a 4. marka

Boydak Holding'in geçtiğimiz aylarda satın aldığı Gümüşsuyu Halı, dünyadaki halı sektörünün vazgeçilmez bir oyuncusu olma hedefiyle atağa kalktı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Gümüşsuyu Halı'nın Boydak Holding bünyesine dördüncü marka olarak girdiğini ve hedeflerinin büyük olduğunnu belirtti. Gülal, Gümüşsuyu markasıyla önemli adımlar atılacağının altını çizdi.
GLOBAL MARKA
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in de katıldığı toplantıda konuşan Gümüşsuyu Halı'nın Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara ise "Gümüşsuyu'nu 100. yılında hak ettiği seviyeye ulaştırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu bağlamda, geçen hafta katıldığımız Çin'deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmayı ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Kara, markanın bin 500'den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacağını belirtti.
RAKAMLARLA
85 ülkede 1500 mağaza
4.5 milyon metrekare üretim kapasitesi
Yüzde 3'lük tasarım ve Ar-Ge payı
HALI VE İNOVASYON BİR ARAYA GELDİ
Gökmen Kara, "İnovasyonu halı ile buluşturuyoruz. Gümüşsuyu Therapist Halı; ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor" diye konuştu. Ürünlerinin yüzde 25'inin inovatif ürünler olduğunu kaydeden Kara, 2019 için yüzde 17 büyüme hedefi koyduklarını ifade etti.
GLOBAL MARKA
Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in de katıldığı toplantıda konuşan Gümüşsuyu Halı'nın Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara ise "Gümüşsuyu'nu 100. yılında hak ettiği seviyeye ulaştırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca, global bir marka olma yolunda da tüm çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu bağlamda, geçen hafta katıldığımız Çin'deki uluslararası halı fuarı bir başlangıç olmak üzere, 2020 yılında Almanya, İtalya, Çin başta olmak üzere birçok farklı ülkede gerçekleştirilecek sektör fuarlarına katılarak marka bilinirliğimizi artırmayı ve dünyada daha çok noktaya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Yıllık 4.5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahip olduklarını vurgulayan Kara, markanın bin 500'den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacağını belirtti.
RAKAMLARLA
85 ülkede 1500 mağaza
4.5 milyon metrekare üretim kapasitesi
Yüzde 3'lük tasarım ve Ar-Ge payı
HALI VE İNOVASYON BİR ARAYA GELDİ
Gökmen Kara, "İnovasyonu halı ile buluşturuyoruz. Gümüşsuyu Therapist Halı; ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor" diye konuştu. Ürünlerinin yüzde 25'inin inovatif ürünler olduğunu kaydeden Kara, 2019 için yüzde 17 büyüme hedefi koyduklarını ifade etti.
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