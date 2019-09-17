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  • 17.09.2019 16:38
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:49

Eylül, Ekim ve Aralık ayı ve ne kadar? Taşerona mı var mı?

Kamu çalışanı taşeronlara maddi destek yolda! Taşeronlar için oldukça önemli olan konuların başında tediye ödemeleri geliyor. Ayrıca devlet tarafından öğrenim yardımı adı altında her çocuk için ödeme yapılıyor. Yapılacak olan ödemelerin 3 çocuk ile sınırlı olduğu ilan edilirken, öğrenim seviyesinde göre de verilecek meblağ farklılık gösteriyor. Eylül ayında verilecler kapsamında, ilkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona mı...

Taşerona asgari ücret zammı ne kadar? İkramiye ve ek ödeme...

Kadrolu 4/D'li taşerona Eylül, Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona asgari ücret zammı var mı? Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanı olarak sözleşme imzalayan taşeronlara hükümetten maddi destek Eylül ve Ekim aylarında verilecek. Tüm detaylar haberimizde…

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