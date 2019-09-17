Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.09.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 06:52

son durum: 18 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Piyasalarda FED faiz kararı bekleniyor. Saudi Aramco petrol tesisine yapılan saldırı sonrası, döviz kurlarında yaşanan yükseliş altın fiyatlarında da dalgalanmaya neden olmuştu. Altın fiyatları, Fed faiz kararı öncesi hafif geriledi. Peki, bugün , gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte nda son durum...

Altın fiyatlarında son durum nedir? Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Fed faiz kararı öncesi hafif düşen altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Dünkü işlem gününde iç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,860 liraya inmişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

18 Eylül Çarşamba günü gram altın 275,19 liradan alınırken, 275,24 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son durum: 18 Eylül 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri