Altın fiyatlarında son durum nedir? Piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Fed faiz kararı öncesi hafif düşen altın, yatırımcıların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Dünkü işlem gününde iç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 449 liraya, Cumhuriyet altını da 1,860 liraya inmişti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Eylül canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 Eylül tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

18 Eylül Çarşamba günü gram altın 275,19 liradan alınırken, 275,24 liradan satılıyor.