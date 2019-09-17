2020 emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Bankalar promosyon ücret tekliflerini tek tek sundu!

Emekli maaşı promosyon ücretleri yaklaşık 12.5 milyon vatandaş tarafından arama motorlarında merakla araştırılıyor. 3 yıl belirli bir bankadan maaşını alacağını belirten emeklilere banka promosyon veriyor. Ancak bu 3 yıl zarfında başka bir bankaya geçmeniz mümkün değil. Bankalar emekliler için promosyon ücretlerini ve vereceği hizmetleri birer birer sunmaya başladı. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte o liste...

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ...

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyon veriyor.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...