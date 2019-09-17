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  • 17.09.2019 20:30
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 20:30

2020 emekli maaşı promosyon zammı ne kadar? Bankalar promosyon ücret tekliflerini tek tek sundu!

Emekli maaşlarını bankalardan alan emekli vatandaşlar için bankalar belirli oranlarında promosyon teklifi sunuyor. Promosyon alabilmek için ise 3 yıl taahüt verip emekli maaşlarını o bankadan alacağını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle son zamanlarda emekli vatandaşların gündeminde 2020 yılı emekli maaşı promosyon zammı yer alıyor. Peki, emekli maaşı promosyon zammı ne kadar oldu? İşte bankalar tarafından emeklilere sunulan teklifler...

Emekli maaşı promosyon zammı ne kadar oldu?

Emekli maaşı promosyon ücretleri yaklaşık 12.5 milyon vatandaş tarafından arama motorlarında merakla araştırılıyor. 3 yıl belirli bir bankadan maaşını alacağını belirten emeklilere banka promosyon veriyor. Ancak bu 3 yıl zarfında başka bir bankaya geçmeniz mümkün değil. Bankalar emekliler için promosyon ücretlerini ve vereceği hizmetleri birer birer sunmaya başladı. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte o liste...

İŞTE BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ...

Emekli bankacılığı faaliyetlerine ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışını sürdürüyor. Emekliye pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyon veriyor.

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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