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  • 18.09.2019 07:01
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 07:01

son dakika! Bugün euro ve oldu? 18 Eylül alış satış fiyatı

da son dakika gelişmesi... Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin saldırı sonrası öngörülenden daha kısa sürede eski haline geleceği haberiyle geriledi. Piyasalarda Fed faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 18 Eylül alış-satış fiyatı...

Dolar son dakika... Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin ve petrol fiyatlarının azalmasının etkisiyle dolar aşağı yönlü hareket etti. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Eylül güncel döviz kurları...

18 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

DOLAR
Alış: 5,7024
Satış: 5,7078

EURO
Alış: 6,3111
Satış: 6,3209

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