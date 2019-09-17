Dolar son dakika... Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırının ardından artan jeopolitik gerilimin ve petrol fiyatlarının azalmasının etkisiyle dolar aşağı yönlü hareket etti. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6909 lira ve en yüksek 5.7411 lirayı gördükten sonra, 5.69 - 5.70 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Eylül güncel döviz kurları...

18 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

DOLAR

Alış: 5,7024

Satış: 5,7078

EURO

Alış: 6,3111

Satış: 6,3209