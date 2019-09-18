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  • 19.09.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:38

kaç TL? nasıl alınır ve kimlere verilir?

nasıl alınır ve kimlere verilir? kaç TL? Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte vatandaşın ev alma maliyeti önemli ölçüde düşerken, devlet evlenmek ve ev sahibi olmak isteyenler için destekleri artırmaya devam ediyor. Çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödeme yapılıyor. Yani hesabın 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Devlet katkısı üst sınırı 9 bin lira. Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı'na düzenli ödeme yapması gerekiyor. Çeyiz hesabında biriken paradan yılda 2 kez çekim yapılabiliyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor.

Devletten büyük müjde! Karşılıksız 67 bin verilecek

Devletten genç çiftlere büyük müjde geldi. Çeyiz desteği ve konut katkısı vatandaşları oldukça sevindirdi. Bu bağlamda 2019 yılı içinde konut desteğinde katkı 24 bin 476 liraya çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin lira oldu. Nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 66 bin 952 lira karşılıksız paraya kavuşacak. Konut hesabından katkı alabilmek için en az 36 ay birikim yapmak gerekiyor. Yaş sınırı yok. Hiç evi olmayanlar bu haktan yararlanabiliyor. Konut hesabında isteyen faiz geliri elde edebiliyor. Yalnızca TL cinsinden konut hesabı açılırken 18 yaşından küçükler için ise sadece veli ve vasisi adına hesap açılabilmektedir. Peki çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir? Çeyiz hesabı desteği kaç TL?

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