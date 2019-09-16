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  • 17.09.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 02:19

17 Eylül yatan iller hangileri? SMS ve e-Devlet'ten sorgulama işlemi nasıl yapılır?

alan yüz binlerce kişi hangi illerde maaşların ödendiği konusunda araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında 17 Eylül nasıl sorgulanır sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım aylıklarının yatırılıp yatırılmadığı rahatlıkla öğrenilebiliyor. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte konu hakkında bilgiler...

17 Eylül evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ay belirlenen tarihlerde maaş alan yüz binlerce kişinin hesabına yatırılıyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde aylık alan vatandaşlar 17 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle e-Devlet üzerinden maaşların nasıl sorgulatıldığı merak konusu. İşte e-Devlet ve SMS ile evde bakım aylığı sorgulama işlemine dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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