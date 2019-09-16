Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesindeki son durum merak ediliyor. Peki, emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? İşte intibak yasasında dair merak edilen detaylar...

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Emeklilerin intibak yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.