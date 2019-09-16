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  • 16.09.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 23:22

Gözler 1 Ekim'de! çıkacak mı? Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi?

Emekli ndaki son durum milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi. İntibak yasası hakkında milyonların gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli haberde. İntibak yasasının Meclis açıldıktan sonra gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Gözler 1 Ekim'de! İntibak yasası çıkacak mı?

Emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 355 liraya varan zam yolunu açacak intibak düzenlemesindeki son durum merak ediliyor. Peki, emekliye intibak 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek mi? İşte intibak yasasında dair merak edilen detaylar...

İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Emeklilerin intibak yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor.

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