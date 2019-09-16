Sigaraya yeni zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara gelen 3 TL'lik zam sonrası sosyal medyada yeni zam geleceği iddia edilmişti. Takipçisi yüksek bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı sigaralara 5 TL zam konusu tiryakileri tedirgin etmişti. Konu ile ilgili British American Tobacco Türkiye bu iddiaları yalanlamıştı. Sigaraya zam konusunda son dakika gelişmesi yaşandı ve bir marka sigaraya 1 TL zam geldiği bildirildi. Peki, diğer sigaralara yeni zam gelecek mi? İşte 2019 JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları...

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Japon Tobacco International grubuna ait bir sigaraya zam yapıldığı bildirildi. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan Monte Carlo Night Blue sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Buna göre, Monte Carlo Night Blue sigarası 14 TL'den satılıyor.

SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Şu an sigaraya zam konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Monte Carlo Night Blue sigarasından başka diğer sigaralara zam yapılmadı.

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